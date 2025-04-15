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Жильё в Alassa, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Аласса, Кипр
Дом 4 спальни
Аласса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
A beautiful house in Alassa, Limassol. It is located on the entrance of the village in an en…
$597,163
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Параметры недвижимости в Alassa, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов