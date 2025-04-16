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Дома в Alassa, Кипр

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Аласса, Кипр
Дом 2 спальни
Аласса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Дом на продажу в Алассе, Лимассол - живописные виды плотины Курис Этот уютный дом с 2 спальн…
$430,365
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Дом 4 спальни в Аласса, Кипр
Дом 4 спальни
Аласса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
A beautiful house in Alassa, Limassol. It is located on the entrance of the village in an en…
$597,163
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Параметры недвижимости в Alassa, Кипр

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