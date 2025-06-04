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Дома с бассейном в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
135
15 объектов найдено
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
A haven of luxury and sophistication just moments from Ayia Napa Marina and a mere 100 meter…
$871,858
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Дом в Айя-Напа, Кипр
Дом
Айя-Напа, Кипр
This 3,249 square meter plot is located in the charming coastal village of Ayia Thekla, a sh…
$3,21 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
REDUCED PRICE! This amazing 4 bedroom villas is a beautiful gem! It is obvious that the cu…
$463,174
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
This pure luxury property is situated in Ayia napa and  offers the highest standard of luxur…
$4,03 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Potential homeowners seeking comfort, quality, and stunning sea views will find their expect…
$2,07 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
This 4 bedroom seaside villa with private pool is surrounded with views across  the sea.  Lo…
$720,706
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
This beautiful property is located in a residential development where modern design blends w…
$3,21 млн
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Дом 9 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 9 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 818 м²
Part of a contemporary gated development in Ayia Napa, offering convenient access to ameniti…
$3,27 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
This gated villa is located in one of the most sought after neighborhoods of Protaras. Mode…
$1,39 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
STUNNING BEACHFRONT 4 bedroom villa located in a prime location in Protaras with TITLE DEEDS…
$2,22 млн
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Дом 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Discover this charming villa in the tranquil coastal area of Ayia Thekla, Famagusta. Embraci…
$544,911
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
Nestled on the western peninsula, these luxurious beach villas epitomize modern coastal livi…
$6,16 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 309 м²
Discover unparalleled waterfront living at this exclusive villa in Ayia Napa, just a kilomet…
$1,73 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Ayia Napa is a sought-after destination for those seeking a high-quality lifestyle blending …
$2,07 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Nestled in a serene private community along the western shoreline of Ayia Napa, this stunnin…
$2,13 млн
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

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с видом на море
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