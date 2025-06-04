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Виллы в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
39
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61 объект найдено
Вилла в Авгору, Кипр
Вилла
Авгору, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 22/05/2025 ВРЕМЯ: 16:00 - 17:00 Объект расположен в спокойном районе …
$188,810
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
**Прекрасная вилла с 3 спальнями на продажу в Айя-Текла – идеальна для комфорта и отдыха** …
$486,329
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Новый комплекс из двух красивых резиденций на берегу моря в Айя-Текле, всего в 2 минутах езд…
$3,26 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 433 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,01 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 469 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,97 млн
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Вилла в Лиопетри, Кипр
Вилла
Лиопетри, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Добро пожаловать в Резиденции, где современная элегантность встречается с максимальным удобс…
$247,170
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Вилла 5 комнат в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Modern seafront villa in an exclusive new development of luxury living spaces located in Ayi…
$2,25 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОМОВ СОВРЕМЕННОГО, СТИЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА С РОСК…
$741,509
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 145 м²
Мы рады представить эту потрясающую недвижимость на стадии строительства, проВилла с 4 спаль…
$606,481
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Вилла в Ксилофагу, Кипр
Вилла
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Потрясающее бунгало с 3 спальнями в Ксилофагу Этот фантастический дом в стадии строительств…
$360,456
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Вилла в Авгору, Кипр
Вилла
Авгору, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Авгору — два эксклюзивных современных резиденции, созданные для тех, кто …
$273,489
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Вилла 3 комнаты в Сотира, Кипр
Вилла 3 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Agia Thekla, near the marina of Ayia Napa, Famagusta. The ideal option for…
$486,466
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным бассейном и крышей Вид на море Расположенная в сп…
$651,737
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 461 м²
Эксклюзивные виллы Beachfront для продажи Расположенные на западе полуострова, эти роскошны…
$8,05 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 596 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$9,18 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Эко виллы в Каво Греко - где роскошь встречается с природой Расположенная в впечатляющем лан…
$1,42 млн
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Элегантный 4-комнатный средиземноморский Вилла возле моря Откройте для себя эту престижную …
$1,02 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Расположенные на песчаных берегах восточной пристани Айя-Напа, эти виллы предлагают изысканн…
$4,14 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Уникальный проект off-plan из 4 ультра-роскошных вилл, расположенных на первой линии песчано…
$3,89 млн
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Вилла 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Villa for sale on the beach in an elite complex. Landscaped gardens. Smart Home technology. …
$5,34 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 301 м²
Отправляйтесь в путешествие по прибрежной роскоши и спокойствию на этой эксклюзивной пляжной…
$3,27 млн
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 158 м²
Количество этажей 4
Расположившись в идеальном месте, отражающем богатые природные красоты восточного побережья,…
$1,82 млн
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эта роскошная вилла расположена вдали от шума и суеты близлежащей Айя-Напы и идеально подход…
$457,721
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ, СТИЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛ…
$703,747
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Эта вилла с 5 спальнями расположена в престижном комплексе на берегу моря. С любого этажа в…
$2,23 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,91 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 186 м²
Расположенная в самом сердце Айя-Напы, всего в нескольких минутах ходьбы от Монастырской пло…
$2,38 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Совершенно новая вилла с тремя спальнями в Айя-Напе, в нескольких минутах ходьбы от знаменит…
$569,291
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,06 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 186 м²
Расположенная в самом сердце Айя-Напы, всего в нескольких минутах ходьбы от Монастырской пло…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

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