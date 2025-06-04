Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agia Napa Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
135
200 объектов найдено
Вилла в Авгору, Кипр
Вилла
Авгору, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 22/05/2025 ВРЕМЯ: 16:00 - 17:00 Объект расположен в спокойном районе …
$188,810
Оставить заявку
Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
**Прекрасная вилла с 3 спальнями на продажу в Айя-Текла – идеальна для комфорта и отдыха** …
$486,329
Оставить заявку
Дом 6 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 6 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 387 м²
This stunning beachfront residence in Ayia Thekla features contemporary design and top-notch…
$2,72 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Сотира, Кипр
Дом 5 спален
Сотира, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
Этаж 2
В районе потрясающей красоты, всего в двух шагах от бирюзовых вод Средиземного моря, проект …
$1,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 205 м²
In the heart of Ayia Napa, only a short walk from the monastery square and even closer to th…
$1,31 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Luxurious villa near Ayia Napa and Cape Greco, 150 meters from the sea. Picturesque coastal …
$3,15 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 334 м²
Эксклюзивный проект виллы на пляже в Айя Напа. Расположенное вдоль нетронутой береговой лини…
$3,14 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Сотира, Кипр
Дом 4 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 1
Этот дом находится всего в 1 км от блаженных пляжей города и шумной ночной жизни. Он также о…
$610,932
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
A haven of luxury and sophistication just moments from Ayia Napa Marina and a mere 100 meter…
$871,858
Оставить заявку
Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Luxurious custom-made villas located on 2,500 m² plots in the Konnos and Cape Greco area off…
$2,18 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 186 м²
A luxury villais located in central Ayia Napa, close to the sea and monastery square. Key Fe…
$2,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Новый комплекс из двух красивых резиденций на берегу моря в Айя-Текле, всего в 2 минутах езд…
$3,26 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
The project is a unique, luxury seafront development of 4 five-bedroom villas, located in a …
$3,56 млн
Оставить заявку
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 433 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 469 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Новый дом в комплексе в Агиа Напа, Фамагуста. Проект состоит из 7 роскошных независимых 4-сп…
$609,835
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
This villa, situated in the heart of Ayia Napa, offers the perfect blend of convenience and …
$1,36 млн
Оставить заявку
Вилла в Лиопетри, Кипр
Вилла
Лиопетри, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Добро пожаловать в Резиденции, где современная элегантность встречается с максимальным удобс…
$247,170
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
$519,914
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Modern seafront villa in an exclusive new development of luxury living spaces located in Ayi…
$2,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОМОВ СОВРЕМЕННОГО, СТИЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА С РОСК…
$741,509
Оставить заявку
Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 145 м²
Мы рады представить эту потрясающую недвижимость на стадии строительства, проВилла с 4 спаль…
$606,481
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сотира, Кипр
Дом 3 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Недостроенный дом с 3 спальнями в Менеу, Дромолаксия. Крытая площадь составляет 172 кв. м. П…
$288,920
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сотира, Кипр
Дом 3 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
A stunning 3 Bedroom Villa in Ayia Thekla area. This beautiful home has been fully renovated…
$499,445
Оставить заявку
Вилла в Ксилофагу, Кипр
Вилла
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Потрясающее бунгало с 3 спальнями в Ксилофагу Этот фантастический дом в стадии строительств…
$360,456
Оставить заявку
Вилла в Авгору, Кипр
Вилла
Авгору, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Авгору — два эксклюзивных современных резиденции, созданные для тех, кто …
$273,489
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
A unique 4 Bedroom Villa, in Ayia Napa. This house has the best location in the area, and ha…
$4,70 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
The villas are located on one of the most beautiful stretches of coastline in Cyprus. Reside…
$6,01 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
This stunning beachfront residence in Ayia Napa offers contemporary design and exceptional b…
$2,29 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Tucked away in the marina, these 12 exclusive villas embody the pinnacle of luxury living. M…
$6,32 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти