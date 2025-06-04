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Жильё в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
200
298 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 3 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$299,010
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$236,825
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Вилла в Авгору, Кипр
Вилла
Авгору, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 22/05/2025 ВРЕМЯ: 16:00 - 17:00 Объект расположен в спокойном районе …
$188,810
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$206,527
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Квартира 3 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 3 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$283,124
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$235,350
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
**Прекрасная вилла с 3 спальнями на продажу в Айя-Текла – идеальна для комфорта и отдыха** …
$486,329
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Дом 6 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 6 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 387 м²
This stunning beachfront residence in Ayia Thekla features contemporary design and top-notch…
$2,72 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Situated in the core of the marina's commercial hub, this establishment radiates a lively am…
$1,85 млн
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Квартира 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Rising high above the marina are two iconic towers, visible from both land and sea. Over 100…
$2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
This luxurious 3-bedroom penthouse is ideal for those who appreciate a spacious home away fr…
$1,14 млн
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Дом 5 спален в Сотира, Кипр
Дом 5 спален
Сотира, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
Этаж 2
В районе потрясающей красоты, всего в двух шагах от бирюзовых вод Средиземного моря, проект …
$1,87 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 205 м²
In the heart of Ayia Napa, only a short walk from the monastery square and even closer to th…
$1,31 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
If you're in search of a snug second home in a bustling seaside spot, this 1-bedroom apartme…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 2 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Проект состоит из 13 квартир с одной и двумя спальнями. Все апартаменты спроектированы с уче…
$198,355
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
$3,53 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Luxurious villa near Ayia Napa and Cape Greco, 150 meters from the sea. Picturesque coastal …
$3,15 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 334 м²
Эксклюзивный проект виллы на пляже в Айя Напа. Расположенное вдоль нетронутой береговой лини…
$3,14 млн
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Дом 4 спальни в Сотира, Кипр
Дом 4 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 1
Этот дом находится всего в 1 км от блаженных пляжей города и шумной ночной жизни. Он также о…
$610,932
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 14/25
Высоко возвышаясь над гаванью, как с суши, так и с моря видны две башни, ставшие символом эт…
$1,89 млн
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Квартира 3 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 3 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2
Жилой проект, расположенный в деревне Сотира, предлагает непревзойденное сочетание комфорта,…
$274,633
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Discover these luxury 2-bedroom apartments nestled in the East Tower within the thriving com…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Situated in the core of the marina's commercial hub, this establishment radiates a lively am…
$1,80 млн
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Квартира в Айя-Напа, Кипр
Квартира
Айя-Напа, Кипр
Площадь 818 м²
6 квартир в малоэтажном блоке, центрально расположенный современный закрытый комплекс на поп…
$3,26 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
A haven of luxury and sophistication just moments from Ayia Napa Marina and a mere 100 meter…
$871,858
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Luxurious custom-made villas located on 2,500 m² plots in the Konnos and Cape Greco area off…
$2,18 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 186 м²
A luxury villais located in central Ayia Napa, close to the sea and monastery square. Key Fe…
$2,25 млн
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Вилла в Сотира, Кипр
Вилла
Сотира, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Новый комплекс из двух красивых резиденций на берегу моря в Айя-Текле, всего в 2 минутах езд…
$3,26 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
The project is a unique, luxury seafront development of 4 five-bedroom villas, located in a …
$3,56 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 433 м²
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,01 млн
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

квартиры
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Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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