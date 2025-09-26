Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agia Napa Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
116
1 объект найдено
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 601 м²
Продается 5-спальная вилла в эксклюзивном проекте Pliades, Айя-Текла, рядом с Айя-Напа Марин…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти