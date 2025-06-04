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Дома с видом на море в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
135
8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
REDUCED PRICE! This amazing 4 bedroom villas is a beautiful gem! It is obvious that the cu…
$463,174
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
This pure luxury property is situated in Ayia napa and  offers the highest standard of luxur…
$4,03 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
This 4 bedroom seaside villa with private pool is surrounded with views across  the sea.  Lo…
$720,706
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
This beautiful property is located in a residential development where modern design blends w…
$3,21 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
This gated villa is located in one of the most sought after neighborhoods of Protaras. Mode…
$1,39 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
STUNNING BEACHFRONT 4 bedroom villa located in a prime location in Protaras with TITLE DEEDS…
$2,22 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 698 м²
Indulge in waterfront luxury living at this exquisite residence situated in eastern Ayia Nap…
$3,65 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Nestled in a serene private community along the western shoreline of Ayia Napa, this stunnin…
$2,13 млн
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

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