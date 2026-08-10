Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agia Eirini Lefkosia
  4. Жилая

Жилье в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

;
2 объекта найдено
Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Красивый семейный дом с пятью спальнями расположен в престижном районе Коккинес всего в пяти…
$1,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта вилла с 5 спальнями расположена в популярном районе Коккинес, Айя-Напа. Зайдя внутрь эт…
$871,433
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти