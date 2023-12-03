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Жильё в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с furnishings в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 130 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€320,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м В Протарасе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€227,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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