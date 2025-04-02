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Инвестиционная недвижимость в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 049 м² в Айос - Амвросиос, Кипр
Инвестиционная 1 049 м²
Айос - Амвросиос, Кипр
Площадь 1 049 м²
Investment project located in a new developing area of Agios Amvrosios village, a 20 minute …
$2,17 млн
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