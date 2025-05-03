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Виллы в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
203
Город Ровинь
103
Пореч
277
Город Умаг
120
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968 объектов найдено
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Роскошная вилла в Ядрески, Лижнян всего в 5 км от моря! Общая площадь 450 кв.м. Земельный уч…
$587,737
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта современная вилла в Светвинченате имеет чистую полезную площадь 110 м² и расположена на …
$592,317
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Красивая вилла с бассейном на продажу, всего в 14 км от центра Пореча и моря. Общая площадь:…
$915,513
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Вилла 5 комнат в Rojci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Rojci, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
$1,41 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Вилла популярного истрийского дизайна в Вишняне, регион Пореч, с видом на море! Он принадлеж…
$921,164
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Откройте для себя эту недавно построенную виллу в средиземноморском стиле с бассейном-инфини…
$991,709
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Вилла в Kadumi, Хорватия
Вилла
Kadumi, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Poreč is a popular summer resort on the coast of the Istrian peninsula in western Croatia. I…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Девятое чудо Истрии - выдающаяся современная роскошная вилла в Лижняне! Вилла расположена вс…
$1,53 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Современная новая вилла с видом на море в закрытом охраняемом кондоминиуме Баньоле, всего в …
$1,09 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Вилла в суперпопулярном Фажане всего в 400 метрах от моря! Общая площадь 205 кв.м. Земельный…
$927,043
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
In Istria, Croatia, Ližnjan is a settlement and municipality. The biodiversity is relatively…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Вилла потрясающего современного дизайна в районе Мотовун! Общая площадь 420 кв.м. Земельный …
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Недалеко от города Пореч, на продажу предлагается красивый дом площадью 235 м² на участке 79…
$868,732
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Вилла в Okreti, Хорватия
Вилла
Okreti, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Замечательная усадьба в районе Зминь Истрии на земельном участке 5204 кв.м., более 0,5 га зе…
$791,804
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Вилла в Канфанар, Хорватия
Вилла
Канфанар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Каменная вилла с бассейном и просторным садом в Канфанаре, Ровиньская область! Общая площадь…
$1,07 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Продается традиционная вилла в Ребичи, Барбан, в 2 км от моря! Вилла площадью 262 кв. м. име…
$847,697
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Просто фантастическая вилла на окраине Пулы примерно в 3 км от пляжей Медулина и в 4-5 км от…
$1,04 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Современная вилла с бассейном в Лоборице-Маркане! Общая площадь 162 кв.м. Земельный участок …
$645,945
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 630 м²
Комплекс из трех реконструированных вилл ок. 2 км от центра Жминя! Это было старинное родово…
Цена по запросу
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 388 м²
Просторная вилла с большим участком под застройку и бассейном в Ровине - 5 км от моря! Площа…
$2,25 млн
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Вилла в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Эта роскошная семейная вилла с частным бассейном и гаражом расположена в спокойном и тихом р…
$671,293
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Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,81 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Красивый отель с официальными 4-звездочными звездами всего в 300 метрах от моря, через зелен…
$1,47 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Вилла с бассейном и видом на море в Марчане, в 2 км от моря! Общая площадь 140 кв.м. Земельн…
$679,468
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Всего в нескольких минутах от центра Пулы находится эта красивая современная двухэтажная вил…
$587,737
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Строящаяся вилла с двумя квартирами и бассейном в районе Пореча! Это вилла в стиле ро-бау пл…
$745,973
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Строящаяся вилла всего в 3 км от моря в районе Пореча. Это половина большого дома, состоящег…
$999,152
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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