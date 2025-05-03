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Виллы с бассейном в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
203
Город Ровинь
103
Пореч
277
Город Умаг
120
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41 объект найдено
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается совершенно новая, красивая вилла высокого класса в тихой маленькой деревне недалек…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Цена по запросу
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Вилла в община Марчана, Хорватия
Вилла
община Марчана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Красивая 4-комнатная вилла на продажу, с 3 спальнями, 4 ванные комнаты, 1 туалет, Я большая …
Цена по запросу
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Вилла в община Марчана, Хорватия
Вилла
община Марчана, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
Цена по запросу
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Вилла в Zambratija, Хорватия
Вилла
Zambratija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
The modern architecture of this villa blended perfectly with the location where it is locate…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Цена по запросу
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Вилла в Brtonigla, Хорватия
Вилла
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Do you dream of Tuscany, a villa with a swimming pool in nature, and yet close to the sea an…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Kanfanar, Хорватия
Вилла
Opcina Kanfanar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
Цена по запросу
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
We proudly present one of the most beautiful locations in Istria. Beautiful modern villa …
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Цена по запросу
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Exclusive modern villa on the beach !!!! Exclusive villa with private beach for sale, in a q…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Цена по запросу
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Вилла в Бале, Хорватия
Вилла
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
On the Istrian Peninsula in western Croatia, Poreč is a popular summer resort. The 6th-centu…
Цена по запросу
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Вилла в Kastelir, Хорватия
Вилла
Kastelir, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…
Цена по запросу
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Вилла в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-курор…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Недвижимость с двумя домами полностью отремонтирована в 2020 году. Главный дом состоит из…
Цена по запросу
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Вилла в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 915 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
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