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Виллы с видом на горы в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
203
Город Ровинь
103
Пореч
277
Город Умаг
120
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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в община Светвинченат, Хорватия
Вилла 8 комнат
община Светвинченат, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
SVETVINCENAT Дом площадью 200 м2 готов к продаже, с бассейном и Сад ИСТРИЯ – ХОРВАТИЯ В неб…
$408,493
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

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