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Коммерческая недвижимость в Бургасской области, Болгария

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Несебр
127
Святой Влас
124
Ахелой
17
Pomorie
17
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429 объектов найдено
Коммерческое помещение 90 м² в Несебр, Болгария
Коммерческое помещение 90 м²
Несебр, Болгария
Площадь 90 м²
Этаж -1/4
ID 34353994Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$167,029
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Отель 140 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 140 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Описание объекта: Вилла Ева — уютный жилой комплекс в курортном городе Свети Влас, расположе…
$346,272
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Отель 130 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 130 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Описание объекта: Святи Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, в 10 км от Несебра…
$225,389
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TekceTekce
Коммерческое помещение 17 м² в Равда, Болгария
Коммерческое помещение 17 м²
Равда, Болгария
Площадь 17 м²
Этаж -1/6
ID 34349616Стоимость: 20 000 евро Общая площадь: 16.86 кв.м. Такса поддержки: 100 евро в год…
$23,038
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Отель в Равда, Болгария
Отель
Равда, Болгария
Описание объекта: Отель на продажу в Равде - Болгарское Черноморское побережье Построенная …
$866,813
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Отель 85 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 85 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Свети Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, расположенный в 10…
$190,268
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Коммерческое помещение 50 м² в Kosharitsa, Болгария
Коммерческое помещение 50 м²
Kosharitsa, Болгария
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в комплексе «Шато Си Бриз», 1 этаж, Кошарица, Болгария, #34265710Стоимост…
$67,676
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Отель 196 м² в Pomorie, Болгария
Отель 196 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Описание объекта: Поморие — один из самых известных курортов и курортных городов Болгарии. О…
$408,074
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Отель 60 м² в Kosharitsa, Болгария
Отель 60 м²
Kosharitsa, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Свети Никола — уютное поселение в живописной Кошарице у под…
$64,818
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Отель 110 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 110 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Описание объекта: Манастира 2 — это эксклюзивный жилой комплекс прямо у моря в курортном пос…
$244,801
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Отель 81 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 81 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Описание объекта: Идеальное место для отдыха. Закрытая территория для всех возрастных групп.…
$130,747
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Отель 61 м² в Бургас, Болгария
Отель 61 м²
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Описание объекта: Славейков — один из самых популярных и хорошо развитых жилых районов Бурга…
$181,792
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Коммерческое помещение 1 152 м² в Обзор, Болгария
Коммерческое помещение 1 152 м²
Обзор, Болгария
Площадь 1 152 м²
ID: 33889110Площадь участка: 1 152 кв.мЛокация: г. Обзор, область БургасКатегория земли: 4Ви…
$87,661
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Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег в Несебр, Болгария
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем просторные коммерческие помещения в курортном городе Солнечный Берег. Помещ…
$117,901
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Коммерческое помещение 6 013 м² в Tankovo, Болгария
Коммерческое помещение 6 013 м²
Tankovo, Болгария
Площадь 6 013 м²
Участок земли в УПИ в местности Боруна, село Тынково, община Несебр, #34243275 Цена: 284 085…
$327,916
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Отель 107 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 107 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Описание объекта: Sun Coast — современный жилой комплекс в одном из самых престижных и досту…
$161,866
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Отель 90 м² в Несебр, Болгария
Отель 90 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Барко Дел Сол — жилой комплекс в курортном стиле в центре Солнечного Берег…
$83,262
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Отель 67 м² в Бургас, Болгария
Отель 67 м²
Бургас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: Славейков — один из самых современных, хорошо оборудованных и востребованн…
$200,402
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Коммерческое помещение 12 м² в Равда, Болгария
Коммерческое помещение 12 м²
Равда, Болгария
Площадь 12 м²
Количество этажей 6
ID 34313732 Стоимость: 22 000 евро Общая площадь: 12 кв.м. Такса поддержки: 100 евро в год. …
$25,394
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Отель 60 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 60 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Шато Несебр — уютный жилой комплекс в престижном районе курорта Свети Влас…
$112,875
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Отель 72 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 72 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Описание объекта: Квартира с 1 спальней в комплексе Green Fort, Свети Влас С видом на море…
$122,250
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Отель 165 м² в Pomorie, Болгария
Отель 165 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Описание объекта: Дас Сансет Резорт — это великолепный курорт высшего класса. Он расположен …
$119,899
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Коммерческое помещение 494 м² в Святой Влас, Болгария
Коммерческое помещение 494 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 494 м²
Этаж -1/1
ID 33472302 Цена: 97 500 евро. Местоположение: местность Инцараки 2, Святой Влас, обл.Бургас…
$112,543
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Коммерческое помещение в Pomorie, Болгария
Коммерческое помещение
Pomorie, Болгария
Описание объекта: Мы предлагаем вам подземную парковку для 2 автомобилей в центре Поморие, Б…
$46,048
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Отель 125 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 125 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Описание объекта: Вилла Флоренс — это элегантный и эксклюзивный жилой комплекс, расположенны…
$411,365
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Отель 155 м² в Несебр, Болгария
Отель 155 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Описание объекта: Альмонд Хилл Виллас — уютный огороженный жилой комплекс вилл в живописном …
$225,945
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Отель 780 м² в Primorsko, Болгария
Отель 780 м²
Primorsko, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 780 м²
Этаж 5/5
#26613082 Предлагается 5-ти этажный отель в тихом живописном месте черноморского побережья.С…
$634,858
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Отель 55 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 55 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам светлую однокомнатную квартиру с видом на внутренний дво…
$63,847
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Отель 132 м² в Burgas, Болгария
Отель 132 м²
Burgas, Болгария
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Описание объекта: Банево — тихий и зеленый жилой район в Бургасе, расположенный у подножия ж…
$210,466
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Ресторан, кафе 187 м² в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе 187 м²
Несебр, Болгария
Площадь 187 м²
$421,438
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Типы недвижимости в Бургасской области

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