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Коммерческая недвижимость в Obzor, Болгария

5 объектов найдено
Коммерческая в Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
Площадь 857 м²
Этаж 1
ID 31662580We offer for sale a restaurant, a bar, a shop and 5 Parking spaces in a unique co…
€455,000
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Коммерческая 5 спален в Obzor, Болгария
Коммерческая 5 спален
Obzor, Болгария
Количество спален 5
Площадь 729 м²
ID 31454476Sports and wellness center and 3 parking spaces in a beautiful complex on the fir…
€393,000
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Коммерческая в Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
Площадь 5 208 м²
#30562658We offer a plot of land on the first line of the sea in Sofia. Review, General. Nes…
€231,500
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Коммерческая в Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
Площадь 5 208 м²
Этаж -1
ID 30562610We offer a plot of land on the first line of the sea in the city of Obzor, Burgas…
€231,500
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Коммерческая в Obzor, Болгария
Коммерческая
Obzor, Болгария
Площадь 659 м²
#30576060 A plot of land is offered 500m from the sea in Obzor,659 sq.m.Price:73,300 euroThe…
€73,000
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