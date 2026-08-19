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Коммерческая недвижимость в Обзоре, Болгария

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 5 208 м² в Обзор, Болгария
Коммерческое помещение 5 208 м²
Обзор, Болгария
Площадь 5 208 м²
Этаж -1
Предлагается земельный участок на первой линии моря в г. Обзор, местность «Мешелика» (община…
$309,926
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Отель 124 м² в Обзор, Болгария
Отель 124 м²
Обзор, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Описание объекта: Комплекс привлекает своим уникальным дизайном, высококачественной строител…
$145,353
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение 14 563 м² в Обзор, Болгария
Коммерческое помещение 14 563 м²
Обзор, Болгария
Площадь 14 563 м²
ID 34251471Эксклюзивный участок в регуляции на возвышенности с панорамным видом на море, на …
$1,39 млн
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Коммерческое помещение 5 208 м² в Обзор, Болгария
Коммерческое помещение 5 208 м²
Обзор, Болгария
Площадь 5 208 м²
#30562658Предлагаем участок земли на первой линии моря в г.Обзор, общ.Несебр, в местности «М…
$400,769
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Коммерческое помещение 1 152 м² в Обзор, Болгария
Коммерческое помещение 1 152 м²
Обзор, Болгария
Площадь 1 152 м²
ID: 33889110Площадь участка: 1 152 кв.мЛокация: г. Обзор, область БургасКатегория земли: 4Ви…
$87,661
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Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria в Обзор, Болгария
Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria
Обзор, Болгария
Площадь 120 208 м²
ERA Real Estate presents an unparalleled opportunity to acquire a prime development land par…
Цена по запросу
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