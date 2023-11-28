Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Благоевградская область

Коммерческая недвижимость в Благоевградская область, Болгария

Bansko
3
Gotse Delchev
3
6 объектов найдено
Warehouse / Industrial building with offices в Gotse Delchev, Болгария
Warehouse / Industrial building with offices
Gotse Delchev, Болгария
The estate is at the entrance of the city in Industrial zone and has total area of 18000 m2 …
€2,80 млн
Оставить заявку
Коммерческая 50 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Bansko, Болгария
Коммерческая 50 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 4 457 м²
Bestay Property presents the fully furnished and luxury Hotel “Mountain Dream”. Nestled bene…
€2,75 млн
Оставить заявку
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Bansko, Болгария
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
Количество спален 125
Кол-во ванных комнат 125
Площадь 10 453 м²
Bestay Property представляет полностью меблированную и роскошную коммерческую недвижимость: …
€4,38 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
€2,00 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€2,00 млн
Оставить заявку
Отель под аренду в Bansko, Болгария
Отель под аренду
Bansko, Болгария
Площадь 1 048 м²
1.Ресторан - 185 м2. 2. Прием 3. Relax / SPA-центр - 144 м2 - / состоит из сауны, паровой …
€325,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти