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Коммерческая недвижимость в София, Болгария

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15 объектов найдено
Офис в София, Болгария
Офис
София, Болгария
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
€91,945
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Магазин с парковкой в София, Болгария
Магазин с парковкой
София, Болгария
Площадь 1 350 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
€3,00 млн
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Офис с охраной в София, Болгария
Офис с охраной
София, Болгария
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
€51,000
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 107 м²
Количество этажей 8
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
€149,000
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Отель с ванной в София, Болгария
Отель с ванной
София, Болгария
Площадь 1 260 м²
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
€2,60 млн
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Офис 5 комнат с ванной в София, Болгария
Офис 5 комнат с ванной
София, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
€300,000
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
€74,940
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Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 123 м²
€117,325
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Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€63,280
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Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 59 м²
€56,307
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 700 м²
€730,000
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Инвестиционная в София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
Площадь 55 м²
€35,000
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Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
Комнаты 1
Площадь 100 м²
€57,500
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Коммерческая в София, Болгария
Коммерческая
София, Болгария
Площадь 276 м²
€330,000
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