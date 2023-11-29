ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Коммерческая
София
Коммерческая недвижимость в София, Болгария
офисы
6
магазины
5
Очистить
15 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Офис
София, Болгария
52 м²
5
€91,945
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин с парковкой
София, Болгария
1 350 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис с охраной
София, Болгария
46 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
€51,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин
София, Болгария
107 м²
8
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
€149,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель с ванной
София, Болгария
1 260 м²
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
€2,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат с ванной
София, Болгария
5
260 м²
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин
София, Болгария
60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
€74,940
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе
София, Болгария
70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин
София, Болгария
123 м²
€117,325
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 2 комнаты
София, Болгария
2
67 м²
€63,280
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 1 комната
София, Болгария
1
59 м²
€56,307
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин
София, Болгария
700 м²
€730,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
София, Болгария
55 м²
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 1 комната
София, Болгария
1
100 м²
€57,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
София, Болгария
276 м²
€330,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL