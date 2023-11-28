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Коммерческая недвижимость в Приморско, Болгария

Kiten
3
4 объекта найдено
Коммерческая в Primorsko, Болгария
Коммерческая
Primorsko, Болгария
Площадь 573 м²
Этаж -1
#28188892 A plot of land for housing construction is for sale in the center of Primorsko, Bu…
€85,950
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Коммерческая в Lozenets, Болгария
Коммерческая
Lozenets, Болгария
Площадь 700 м²
#27875664 We offer a regulated plot of land in the villa area of Lozenets village, under con…
€72,300
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Отель 17 комнат с холодильником в Kiten, Болгария
Отель 17 комнат с холодильником
Kiten, Болгария
Комнаты 17
Площадь 1 098 м²
Если вы хотите, когда вы откроете глаза, увидеть море и солнце, приходите к нам. Всего в 1…
€720,000
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Отель в Lozenets, Болгария
Отель
Lozenets, Болгария
Площадь 1 600 м²
€1,000,000
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