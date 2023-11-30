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Коммерческая недвижимость в Balchik, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая 20 комнат со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Balchik, Болгария
Коммерческая 20 комнат со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Balchik, Болгария
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Большой участок земли с 5 новострочными домами всего в 5 км от СЭО IBG Real Estates рада пр…
€280,000
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Коммерческая в Balchik, Болгария
Коммерческая
Balchik, Болгария
Площадь 1 500 м²
#26509864 We offer for sale a plot of land in the regulation in the villa area near Balchik,…
€50,000
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