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Коммерческая недвижимость в Варненская область, Болгария

4 объекта найдено
Коммерческая с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Варненская область, Болгария
Коммерческая с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Варненская область, Болгария
Площадь 255 м²
Прекрасная возможность для инвестиции в ресторан. Данное заведение является одной из самых у…
€447,322
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Коммерческая в Byala, Болгария
Коммерческая
Byala, Болгария
Площадь 1 100 м²
#31201284A plot of land is offered in a plot of land, 900 m. from the sea.Location: GR. Byal…
€79,500
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Коммерческая в Byala, Болгария
Коммерческая
Byala, Болгария
Площадь 2 303 м²
We offer for sale a unique land for construction in the city of Byala, 50 m from the sea! Wi…
€300,000
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Отель 20 комнат с Spalni в Варна, Болгария
Отель 20 комнат с Spalni
Варна, Болгария
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 2…
€1,000,000
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