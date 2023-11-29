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Коммерческая недвижимость в Добричская область, Болгария

6 объектов найдено
Коммерческая в Kavarna, Болгария
Коммерческая
Kavarna, Болгария
Площадь 602 м²
Этаж -1
ID 32228830Price: 23,900 euroLocation: S.Topola, total.Kavarna, region.DobrichTotal area: 60…
€23,900
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Коммерческая в Strajitsa, Болгария
Коммерческая
Strajitsa, Болгария
Площадь 550 м²
ID 32154668We offer a plot of land for the construction of a house in Balchik .Cost: 50,000 …
€50,000
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Коммерческая в Strajitsa, Болгария
Коммерческая
Strajitsa, Болгария
Площадь 550 м²
ID 32155178We offer a plot of land for the construction of a house in Balchik .Cost: 61,000 …
€61,000
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Коммерческая 20 комнат со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Balchik, Болгария
Коммерческая 20 комнат со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Balchik, Болгария
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Большой участок земли с 5 новострочными домами всего в 5 км от СЭО IBG Real Estates рада пр…
€280,000
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Коммерческая в Balchik, Болгария
Коммерческая
Balchik, Болгария
Площадь 1 500 м²
#26509864 We offer for sale a plot of land in the regulation in the villa area near Balchik,…
€50,000
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Коммерческая 37 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Strajitsa, Болгария
Коммерческая 37 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Strajitsa, Болгария
Количество спален 37
Кол-во ванных комнат 37
Площадь 4 400 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный отель Apart-hotel в Балчике, Болгария. …
€2,48 млн
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