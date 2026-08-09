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Коммерческая недвижимость в Добричской области, Болгария

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Balchik
6
13 объектов найдено
Отель 100 м² в Kavarna, Болгария
Отель 100 м²
Kavarna, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Описание объекта: Каварна — небольшой прибрежный городок на северном побережье Болгарии, рас…
$157,251
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Отель 101 м² в Balchik, Болгария
Отель 101 м²
Balchik, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Описание объекта: Каварна — уютный курорт на северном побережье Черного моря в регионе Добри…
$154,028
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Отель 75 м² в Izvorovo, Болгария
Отель 75 м²
Izvorovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уютный одноэтажный дом в живописной деревне Изворово, вс…
$35,053
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TekceTekce
Коммерческое помещение 3 000 м² в Obrochishte, Болгария
Коммерческое помещение 3 000 м²
Obrochishte, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 33876218 Цена: 60 000 евроМестоположение : с.Оброчище, общ.Балчик, обл.ДобричОбщая площ: …
$68,259
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Отель 89 м² в Balchik, Болгария
Отель 89 м²
Balchik, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Описание объекта: Каварна — уютный курорт на северном побережье Черного моря в Добруджанском…
$134,714
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Nils Ott Real Estates
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Отель 300 м² в General Toshevo, Болгария
Отель 300 м²
General Toshevo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Описание объекта: Мы предлагаем просторный многоэтажный дом в городе Генерал Тошево, регион …
$131,529
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Nils Ott Real Estates
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Отель 98 м² в Balchik, Болгария
Отель 98 м²
Balchik, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Описание объекта: Каварна — уютное курортное место на северном побережье Черного моря в реги…
$126,152
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Nils Ott Real Estates
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Отель 2 564 м² в Rogachevo, Болгария
Отель 2 564 м²
Rogachevo, Болгария
Площадь 2 564 м²
Этаж 2/2
Предлагается к продаже Гостиничный комплекс “ПАНОРАМА-БУЛТРАК”- уютный уголок у подножия гор…
$2,62 млн
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Отель 109 м² в Balchik, Болгария
Отель 109 м²
Balchik, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Описание объекта: Каварна — уютный курорт на северном побережье Черного моря в Добруджском р…
$166,109
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Nils Ott Real Estates
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Отель 100 м² в Balchik, Болгария
Отель 100 м²
Balchik, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Описание объекта: Каварна — уютный курорт на северном побережье Черного моря в регионе Добри…
$152,980
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Nils Ott Real Estates
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Отель 84 м² в Balchik, Болгария
Отель 84 м²
Balchik, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Описание объекта: Каварна — уютный курорт на севере Черноморского побережья в Добрудже, прим…
$154,028
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Nils Ott Real Estates
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Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! в Obrochishte, Болгария
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale!
Obrochishte, Болгария
Число комнат 326
Площадь 25 000 м²
Количество этажей 6
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! The property is located in Al…
$10,60 млн
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Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria в Kavarna, Болгария
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria
Kavarna, Болгария
Число комнат 19
Площадь 2 600 м²
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4 008 м ², расположенную в центре р…
$4,28 млн
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