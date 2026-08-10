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Коммерческая недвижимость в Nesebar, Болгария

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Святой Влас
124
Обзор
6
322 объекта найдено
Отель в Равда, Болгария
Отель
Равда, Болгария
Описание объекта: Отель на продажу в Равде - Болгарское Черноморское побережье Построенная …
$866,813
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Коммерческое помещение 90 м² в Несебр, Болгария
Коммерческое помещение 90 м²
Несебр, Болгария
Площадь 90 м²
Этаж -1/4
ID 34353994Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$167,029
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Отель 85 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 85 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Свети Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, расположенный в 10…
$190,268
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Коммерческое помещение 50 м² в Kosharitsa, Болгария
Коммерческое помещение 50 м²
Kosharitsa, Болгария
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в комплексе «Шато Си Бриз», 1 этаж, Кошарица, Болгария, #34265710Стоимост…
$67,676
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Отель 130 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 130 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Описание объекта: Святи Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, в 10 км от Несебра…
$225,389
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Коммерческое помещение 17 м² в Равда, Болгария
Коммерческое помещение 17 м²
Равда, Болгария
Площадь 17 м²
Этаж -1/6
ID 34349616Стоимость: 20 000 евро Общая площадь: 16.86 кв.м. Такса поддержки: 100 евро в год…
$23,038
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру в прекрасной жилой комплек…
$143,878
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Отель 88 м² в Несебр, Болгария
Отель 88 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Описание объекта: Современный жилой комплекс в сердце курорта Солнечный берег, расположенный…
$161,166
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Отель 91 м² в Равда, Болгария
Отель 91 м²
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Описание объекта: Ravda Park 2 — это современный жилой комплекс в тихом и уютном районе куро…
$137,053
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Отель 1 200 м² в Несебр, Болгария
Отель 1 200 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 26
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Отель с 26 единицами и бассейном, Несебр - 800 м от пляжа Мы рады предложить на продажу полн…
$1,00 млн
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IBG REAL ESTATES LTD
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Магазин 45 м² в Несебр, Болгария
Магазин 45 м²
Несебр, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж -1/4
ID 33624308 Общая площадь: 45 кв. м.Стоимость 79000 евро + НДС Этаж: 1 (Партер)Этап строител…
$91,189
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Отель 90 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 90 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Ипанема Бич — роскошный комплекс прямо у моря в курортном поселке Свети Вл…
$219,632
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Коммерческое помещение 3 703 м² в Несебр, Болгария
Коммерческое помещение 3 703 м²
Несебр, Болгария
Площадь 3 703 м²
#28128076 Предлагается для продажи прекрасный земельный участок в статусе пастбище в с. Коша…
$234,070
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Несебр, Болгария
Коммерческое помещение 3 000 м²
Несебр, Болгария
Площадь 3 000 м²
Этаж -1
#33043654Площадь:3000 кв.м. Цена: 116 700 евроСхема оплаты:5000 евро-депозит100% при подписа…
$132,763
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Отель 67 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 67 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: Роял Бей - описание комплекса Роял Бей — современный жилой и апарт-компле…
$122,962
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Отель 41 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 41 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: Вилла Маргарита — новое жилое здание без платы за содержание в самом начал…
$53,727
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Отель 43 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 43 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Описание объекта: Домус (Domus / Domus Extra) — современный жилой комплекс в курортном посел…
$92,092
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Офис 42 м² в Несебр, Болгария
Офис 42 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/6
Современный офис — комплекс Vigo Panorama, Несебр Мы рады предложить на продажу современный …
$128,300
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IBG REAL ESTATES LTD
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Отель 65 м² в Несебр, Болгария
Отель 65 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Это современный жилой комплекс в курортном поселке Солнечный берег, всего …
$95,872
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Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Комплекс предлагает своим жильцам и гостям множество удобств, включая неск…
$328,216
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Коммерческое помещение 1 126 м² в Kosharitsa, Болгария
Коммерческое помещение 1 126 м²
Kosharitsa, Болгария
Площадь 1 126 м²
Этаж -1
#28672372 Предлагается для продажи прекрасный земельный участок в регуляции в с. Кошарица.Ст…
$28,441
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Отель 53 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 53 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Описание объекта: Комплекс «Артур» считается одним из самых эксклюзивных жилых комплексов в …
$152,919
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Коммерческое помещение 9 680 м² в Tankovo, Болгария
Коммерческое помещение 9 680 м²
Tankovo, Болгария
Площадь 9 680 м²
#30689684Предлагаем участок земли предназначен для строительства складовой базы.Цена: 435 60…
$502,808
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Коммерческое помещение 160 м² в Несебр, Болгария
Коммерческое помещение 160 м²
Несебр, Болгария
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
ID 33850186 Цена: 185 000 евро. Населенный пункт: Несебр Общая площадь: 160 кв.м. Схема опла…
$213,543
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Коммерческое помещение 743 м² в Tankovo, Болгария
Коммерческое помещение 743 м²
Tankovo, Болгария
Площадь 743 м²
#33355366 Предлагается для продажи прекрасный земельный участок в регуляции в с.Тынково ,общ…
$48,480
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Отель 1 345 м² в Несебр, Болгария
Отель 1 345 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 55
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 45
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 3
Отель Royal Central Hotel, Солнечный берег - возможность для инвестиций IBG Недвижимость рад…
$1,59 млн
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Коммерческое помещение 496 м² в Kosharitsa, Болгария
Коммерческое помещение 496 м²
Kosharitsa, Болгария
Площадь 496 м²
#34018384Площадь:495 кв.м.Цена:38 500 евроЛокация: местность Гюргенлика, с.Кошарица, обл.Бур…
$37,542
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Отель 59 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 59 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Дневной комплекс Vista Del Mar 2 — это современный жилой комплекс в курорт…
$85,531
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Отель 44 м² в Несебр, Болгария
Отель 44 м²
Несебр, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Описание объекта: Магнолия Резиденс 7 — это современный жилой комплекс в тихом, но при этом …
$93,431
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Отель 29 м² в Несебр, Болгария
Отель 29 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Описание объекта: Солнечный берег — крупнейший курорт на болгарском Черноморском побережье. …
$66,175
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Типы недвижимости в Nesebar

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