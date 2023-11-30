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Коммерческая недвижимость в Русенская область, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческая 8 комнат с парковка, с Онлайн-показ в Dve Mogili, Болгария
Коммерческая 8 комнат с парковка, с Онлайн-показ
Dve Mogili, Болгария
Комнаты 8
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Два здания и большой участок земли возле Русе IBG Real Estates рада предложить эту недвижим…
€75,000
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Коммерческая 4 комнаты с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ в Ruse, Болгария
Коммерческая 4 комнаты с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ
Ruse, Болгария
Комнаты 4
Количество этажей 2
Большие промышленные помещения в городе Русе IBG Real Estate рада предложить эту промышленн…
€165,900
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Коммерческая с Онлайн-показ в Ruse, Болгария
Коммерческая с Онлайн-показ
Ruse, Болгария
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
Большие промышленные помещения в Русе IBC Real Estate продает промышленное помещение общей …
€170,000
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