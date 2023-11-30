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Коммерческая недвижимость в Ахелой, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
#32172706 Building plot.Burgas region, Nessebar community, Tinkovo village, Kayraka locality…
€61,200
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Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 20 003 м²
ID 31112240A plot of agricultural land near the village of Ravda is offered for sale.Cost: 3…
€37,200
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Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 2 400 м²
ID 30950768It is offered for sale a beautiful plot of land in regulation in Tynkovo , Nesseb…
€66,400
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