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Коммерческая недвижимость в Ахелое, Болгария

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отели
13
17 объектов найдено
Отель 50 м² в Ахелой, Болгария
Отель 50 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Морской берег, Аэлою Морской берег — один из крупнейших и наиболее прести…
$68,554
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Отель 38 м² в Ахелой, Болгария
Отель 38 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Описание объекта: Медиа Резорт — это просторный жилой и курортный комплекс прямо на черномор…
$81,645
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Отель 43 м² в Ахелой, Болгария
Отель 43 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Описание объекта: Виноградники - Мускат — одно из зданий в эксклюзивном жилом комплексе The …
$69,155
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TekceTekce
Коммерческое помещение 3 085 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 3 085 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 3 085 м²
ID 33347146 Площадь:3085 кв.м. Местоположение: обл. Бургас, общ. Поморие, г. Ахелой, местнос…
$28,280
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Отель 92 м² в Ахелой, Болгария
Отель 92 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Описание объекта: 🏡 Трехкомнатная квартира (155 м²) с видом на море в Midia Resort, Ахелой -…
$125,678
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Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: Курортный комплекс Midia Grand Resort в Ахелое был построен в 2005 году. О…
$145,460
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Отель 49 м² в Ахелой, Болгария
Отель 49 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Описание объекта: Марина Кейп — одна из крупнейших и самых престижных жилых комплексов на бо…
$68,554
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Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Мидия Резорт (часто также называется Мидия Фэмили Резорт) — большой курорт…
$142,737
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Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение 2 007 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 2 007 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 2 007 м²
ID 33293676Предлагается для продажи прекрасный земельный участок перед регуляцией ,г.Ахелой,…
$128,126
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Коммерческое помещение 7 653 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 7 653 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 7 653 м²
ID 33045692 Площадь:7653 кв.м. Местоположение: обл. Бургас, общ. Поморие, г. Ахелой, местнос…
$490,803
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Отель 63 м² в Ахелой, Болгария
Отель 63 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Описание объекта: Шато Ахельой 3 — это современный огороженный жилой комплекс в тихом месте …
$77,295
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Отель 180 м² в Ахелой, Болгария
Отель 180 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Описание объекта: Мы предлагаем полностью меблированную виллу с тремя спальнями и приватным …
$300,318
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Отель 78 м² в Ахелой, Болгария
Отель 78 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивные новые квартиры в современном жилом и куро…
$155,683
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Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Мидия Гранд Резорт / Мидия Комплекс — это крупный жилой комплекс с апартам…
$146,460
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Коммерческое помещение 4 700 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 4 700 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 4 700 м²
#27241226 Земельный участок в Ахелое на первой линии моря (с готовым проектом и разрешениями…
$723,392
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Отель 59 м² в Ахелой, Болгария
Отель 59 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Шато Ахелой — современный жилой комплекс в тихом районе курорта Ахелой, вс…
$88,312
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Отель 91 м² в Ахелой, Болгария
Отель 91 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Описание объекта: Виньярдс Панорама — это современный закрытый жилой комплекс премиум-класса…
$146,529
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