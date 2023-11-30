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Коммерческая недвижимость в Каблешково, Болгария

6 объектов найдено
Коммерческая в Medovo, Болгария
Коммерческая
Medovo, Болгария
Площадь 1 932 м²
#32124140A plot of land in the village is offered for sale. Medovo, Pomorie Municipality. Pr…
€61,100
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Коммерческая в Каблешково, Болгария
Коммерческая
Каблешково, Болгария
Площадь 5 495 м²
ID 30928556A plot of agricultural land is offered for sale near the town of Kableshkovo, the…
€36,600
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Коммерческая в Laka, Болгария
Коммерческая
Laka, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 30377448We offer 12 plots of land near the village of Kableshkovo, region.Burgas:1. Agric…
€54,000
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Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 4 400 м²
##30005490 A plot of land with the status of agricultural in Kableshkovo, with a beautiful p…
€16,700
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Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 6 000 м²
ID 29579184 We offer for sale a beautiful plot of land on the way from Kableshkovo to Medov…
€46,500
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Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 29623320We offer for sale a beautiful plot of land , on the way from Kableshkovo to Medov…
€23,300
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