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Коммерческая недвижимость в Kableshkovo, Болгария

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 3 000 м² в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение 3 000 м²
Kableshkovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 29623320Предлагается для продажи прекрасный земельный участок на пути от Каблешково в Мед…
$26,507
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Коммерческое помещение 6 000 м² в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение 6 000 м²
Kableshkovo, Болгария
Площадь 6 000 м²
ID 29579184 Предлагается для продажи прекрасный земельный участок на пути от Каблешково в М…
$53,128
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Коммерческое помещение 5 495 м² в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение 5 495 м²
Kableshkovo, Болгария
Площадь 5 495 м²
ID 30928556Предлагается для продажи земельный участок сельскохозяйственного назначения возле…
$41,638
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TekceTekce
Коммерческое помещение 500 м² в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение 500 м²
Kableshkovo, Болгария
Площадь 500 м²
ID 33555040Стоимость: от 15 000 евроНаселенный пункт: с. КаблешковоПлощадь участка: 500 кв.м…
$17,065
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Коммерческое помещение в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение
Kableshkovo, Болгария
$866,925
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