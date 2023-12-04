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Коммерческая недвижимость в Поморие, Болгария

Каблешково
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10 объектов найдено
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
#32172706 Building plot.Burgas region, Nessebar community, Tinkovo village, Kayraka locality…
€61,200
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Коммерческая в Medovo, Болгария
Коммерческая
Medovo, Болгария
Площадь 1 932 м²
#32124140A plot of land in the village is offered for sale. Medovo, Pomorie Municipality. Pr…
€61,100
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Коммерческая в Goritsa, Болгария
Коммерческая
Goritsa, Болгария
Площадь 447 м²
ID 31173186A plot of land for sale, ideal for building a house in the village of Gorica, smo…
€13,500
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Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 4 400 м²
##30005490 A plot of land with the status of agricultural in Kableshkovo, with a beautiful p…
€16,700
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Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 6 000 м²
ID 29579184 We offer for sale a beautiful plot of land on the way from Kableshkovo to Medov…
€46,500
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Коммерческая в Bata, Болгария
Коммерческая
Bata, Болгария
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
#29617866 The current business is the production of wood braces-pellets in Bulgaria in the v…
€690,000
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Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 29623320We offer for sale a beautiful plot of land , on the way from Kableshkovo to Medov…
€23,300
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Коммерческая в Каблешково, Болгария
Коммерческая
Каблешково, Болгария
€750,000
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Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 358 м²
€220,000
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Отель 20 комнат с ванной в Поморие, Болгария
Отель 20 комнат с ванной
Поморие, Болгария
Комнаты 20
Площадь 20 600 м²
Агентство Square рада предложить вам рабочее, живописное место над морем, в старом городе …
€8,00 млн
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