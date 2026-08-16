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Коммерческая недвижимость в Pomorie, Болгария

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Ахелой
17
Kableshkovo
5
46 объектов найдено
Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Мидия Гранд Резорт / Мидия Комплекс — это крупный жилой комплекс с апартам…
$146,460
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Коммерческое помещение 7 653 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 7 653 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 7 653 м²
ID 33045692 Площадь:7653 кв.м. Местоположение: обл. Бургас, общ. Поморие, г. Ахелой, местнос…
$490,803
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Отель 43 м² в Ахелой, Болгария
Отель 43 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Описание объекта: Виноградники - Мускат — одно из зданий в эксклюзивном жилом комплексе The …
$69,155
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Отель 196 м² в Pomorie, Болгария
Отель 196 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Этот современный дом кажется идеальным местом для комфортной и роскошной ж…
$518,911
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Отель 49 м² в Ахелой, Болгария
Отель 49 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Описание объекта: Марина Кейп — одна из крупнейших и самых престижных жилых комплексов на бо…
$68,554
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Goritsa, Болгария
Коммерческое помещение 1 000 м²
Goritsa, Болгария
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
ID 30466048Продаются два участка земли по 500 кв м в с.Горица, община Поморие, область Бурга…
$30,148
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Pomorie, Болгария
Коммерческое помещение
Pomorie, Болгария
Описание объекта: Мы предлагаем вам подземную парковку для 2 автомобилей в центре Поморие, Б…
$46,048
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Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение 2 636 м² в Pomorie, Болгария
Коммерческое помещение 2 636 м²
Pomorie, Болгария
Площадь 2 636 м²
ID 33422766Предлагается для продажи прекрасный земельный участок в г.Поморие, местность Пале…
$132,743
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Коммерческое помещение 5 495 м² в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение 5 495 м²
Kableshkovo, Болгария
Площадь 5 495 м²
ID 30928556Предлагается для продажи земельный участок сельскохозяйственного назначения возле…
$41,638
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Bata, Болгария
Коммерческое помещение 3 000 м²
Bata, Болгария
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
#29617866 Действующий бизнес-производство древесных брекетов-пеллет в Болгарии в с. Бата.Цен…
$697,270
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Отель 91 м² в Ахелой, Болгария
Отель 91 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Описание объекта: Виньярдс Панорама — это современный закрытый жилой комплекс премиум-класса…
$146,529
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Коммерческое помещение 3 085 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 3 085 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 3 085 м²
ID 33347146 Площадь:3085 кв.м. Местоположение: обл. Бургас, общ. Поморие, г. Ахелой, местнос…
$28,280
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Отель 95 м² в Ахелой, Болгария
Отель 95 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: Курортный комплекс Midia Grand Resort в Ахелое был построен в 2005 году. О…
$145,460
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Отель 57 м² в Pomorie, Болгария
Отель 57 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Жилое здание в Поморие с захватывающим видом на море, расположенное в тихо…
$135,649
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Ресторан, кафе 358 м² в Pomorie, Болгария
Ресторан, кафе 358 м²
Pomorie, Болгария
Площадь 358 м²
Мы предлагаем на продажу частично оборудованный, функционирующий ресторан на 2 уровнях, на п…
$246,420
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Отель 38 м² в Ахелой, Болгария
Отель 38 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Описание объекта: Медиа Резорт — это просторный жилой и курортный комплекс прямо на черномор…
$81,645
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Pomorie, Болгария
Коммерческое помещение 5 000 м²
Pomorie, Болгария
Площадь 5 000 м²
#29287500 Предлагается земельный участок в г. Поморие в местности Лохана с фронтальным видом…
$1,18 млн
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Отель 265 м² в Aleksandrovo, Болгария
Отель 265 м²
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Описание объекта: Щедленный участок площадью 770 м² идеально подходит для организации зоны о…
$296,610
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Отель 63 м² в Ахелой, Болгария
Отель 63 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Описание объекта: Шато Ахельой 3 — это современный огороженный жилой комплекс в тихом месте …
$77,295
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Коммерческое помещение 1 932 м² в Medovo, Болгария
Коммерческое помещение 1 932 м²
Medovo, Болгария
Площадь 1 932 м²
#32124140Предлагается а продаже земельный участок в с. Медово, община Поморие. Цена: 56500 е…
$64,277
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Коммерческое помещение в Pomorie, Болгария
Коммерческое помещение
Pomorie, Болгария
#32714572 Предлагается земельный участок в г. Поморие в местности Бата. Цена: 12 500 евроМес…
$14,221
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Отель 88 м² в Pomorie, Болгария
Отель 88 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Описание объекта: Sunset Resort Family обычно обозначает семейные апартаменты или здания вну…
$137,168
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Коммерческое помещение 900 м² в Pomorie, Болгария
Коммерческое помещение 900 м²
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 900 м²
Этаж 4/4
#30781694Предлагаем к продаже жилой дом на главной дороге в г.ПомориеЦена: 1100 000 евроНасе…
$1,27 млн
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Отель 50 м² в Ахелой, Болгария
Отель 50 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Морской берег, Аэлою Морской берег — один из крупнейших и наиболее прести…
$68,554
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Отель 165 м² в Pomorie, Болгария
Отель 165 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Описание объекта: Дас Сансет Резорт — это великолепный курорт высшего класса. Он расположен …
$119,899
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Коммерческое помещение 2 007 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 2 007 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 2 007 м²
ID 33293676Предлагается для продажи прекрасный земельный участок перед регуляцией ,г.Ахелой,…
$128,126
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Отель 82 м² в Pomorie, Болгария
Отель 82 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Описание объекта: В полностью меблированная двухкомнатная квартира в престижном Sunset Resor…
$97,004
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Kableshkovo, Болгария
Коммерческое помещение 3 000 м²
Kableshkovo, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 29623320Предлагается для продажи прекрасный земельный участок на пути от Каблешково в Мед…
$26,507
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Коммерческое помещение 11 484 м² в Bata, Болгария
Коммерческое помещение 11 484 м²
Bata, Болгария
Площадь 11 484 м²
Два земельных участка в УПИ в селе Бата – отличная инвестиция в перспективный район рядом с …
$246,690
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Отель 59 м² в Ахелой, Болгария
Отель 59 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Шато Ахелой — современный жилой комплекс в тихом районе курорта Ахелой, вс…
$88,312
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Типы недвижимости в Pomorie

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