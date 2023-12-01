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Коммерческая недвижимость в Velingrad, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Velingrad, Болгария
Коммерческая
Velingrad, Болгария
Площадь 1 878 м²
Bestay Property presents commercial lands, located in promising and prestigious place in the…
€290,000
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