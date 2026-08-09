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Коммерческая недвижимость в Tsarevo, Болгария

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отели
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8 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 934 м² в Tsarevo, Болгария
Коммерческое помещение 1 934 м²
Tsarevo, Болгария
Площадь 1 934 м²
Этаж -1
ID 33391500 Цена: 75 300 евроМестоположение: ЦаревоОбщая площадь: 1934 кв мСхема оплаты:2000…
$85,665
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Магазин 17 м² в Lozenets, Болгария
Магазин 17 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 17 м²
Этаж -1/5
#28124872 Предлагается магазин и земля 60 м2,на партерном этаже 5-ти этажного здания, в 200 …
$27,934
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Коммерческое помещение 700 м² в Lozenets, Болгария
Коммерческое помещение 700 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 700 м²
#27875664 Предлагается урегулированный участок земли в вильной зоне с. Лозенец, под застройк…
$83,455
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TekceTekce
Отель 7 120 м² в Tsarevo, Болгария
Отель 7 120 м²
Tsarevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 7 120 м²
Этаж 7/7
Предлагается отель в центре г. Царево, в 200 метрах от моря.Цена: 2 768 900 евро без НДСРасп…
$3,16 млн
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Varvara, Болгария
Коммерческое помещение 10 000 м²
Varvara, Болгария
Площадь 10 000 м²
Этаж -1
#28101108 Продается земельный участок на второй линии моря в с. Варвара, обл. Бургас, Болгар…
$625,704
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Отель 11 365 м² в Tsarevo, Болгария
Отель 11 365 м²
Tsarevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 11 365 м²
Этаж 6/6
ID 21525483Стоимость: 12 000 000 евро +3% от покупателяНаселенный пункт: г. ЦаревоОбщая площ…
$13,68 млн
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Коммерческое помещение 2 064 м² в Lozenets, Болгария
Коммерческое помещение 2 064 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 2 064 м²
ID 33876034Стоимость: 114 700 евроНаселенный пункт: с. Лозенец, общ.Царево, обл. БургасПлоща…
$132,397
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Отель 1 600 м² в Lozenets, Болгария
Отель 1 600 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 1 600 м²
$1,08 млн
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