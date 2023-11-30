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Коммерческая недвижимость в Tsarevo, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая в Ahtopol, Болгария
Коммерческая
Ahtopol, Болгария
Площадь 76 370 м²
Этаж -1
ID 32172738We offer for sale:Plot in AhtopolPrice: 3000000 euro without VATLocation: Ahtopol…
€3,00 млн
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Коммерческая в Tsarevo, Болгария
Коммерческая
Tsarevo, Болгария
Площадь 10 000 м²
Этаж -1
#28101108 Land for sale on the second line of the sea in the village of Varvara, Burgas regi…
€550,000
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