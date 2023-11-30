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Коммерческая недвижимость в Святой Влас, Болгария

18 объектов найдено
Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 520 м²
ID 31860210For sale it is offered:A plot of land with an initial stage of construction in th…
€110,000
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 305 м²
# 31170046We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in the center of St. Vlas…
€138,000
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 530 м²
# 31167078We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in the center of St. Vlas…
€188,000
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 530 м²
# 31152468We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in Sveti Vlas,the area of…
€72,200
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 500 м²
# 31078286We offer for sale a beautiful plot of land in regulation in Sveti Vlas,the area of…
€66,700
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 710 м²
#31062864A plot of land in Sveti Vlas is offered for sale .Price: 333 500 euroLocation: Svet…
€333,500
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 3 270 м²
#30533230It is offered 3270 sq.m. of land between St.Vlasom and Elenite.Price: 1,300,000 eur…
€1,44 млн
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 6 157 м²
#29838682Land plot in agricultural status,Yurt,Sveti Vlas, BulgariaPrice: 1605000 eurosLocat…
€1,61 млн
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 7 146 м²
#29844158Land plot in agricultural status, Sveti Vlas, BulgariaPrice: 616,600 eurosLocation:…
€616,600
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 519 м²
#29671338 Land plot, Sveti Vlas, Intsaraki localityPrice: 55,600 euros Locality: St. VlasTot…
€55,600
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 448 м²
#29064912 We offer for sale a beautiful plot of land in UPI in Sveti Vlas in the area of Int…
€99,000
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 21 м²
Этаж -1
#23893979Commercial premises in Sveti Vlas are offered for sale. Price 33300 eurosRooms: 1Fl…
€31,635
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 4 000 м²
#23864865 We offer for sale a beautiful land plot in the regulation in the village of Emona,…
€400,000
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 000 м²
#27336808 We offer a plot of land in Sveti Vlas, 500 m. from the sea line .Price: 222,300 eu…
€222,300
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 60 м²
Этаж -1
#26590668 Price: 55,500eurosLocality: KK Sunny BeachTotal area: 60 sq. m.Floor: 1 of 7No mai…
€55,500
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Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 34 м²
Beauty salon on the 3rd coastline, Sveti VlasA beauty salon located in Sveti Vlas.Price: 334…
€33,400
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Отель с холодильником в Святой Влас, Болгария
Отель с холодильником
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 200 м²
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
€1,50 млн
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Инвестиционная с холодильником в Святой Влас, Болгария
Инвестиционная с холодильником
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 200 м²
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
€1,50 млн
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