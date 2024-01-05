Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Созополь

Коммерческая недвижимость в Созополь, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая 14 комнат с мебелью, с Онлайн-показ в Chernomorets, Болгария
Коммерческая 14 комнат с мебелью, с Онлайн-показ
Chernomorets, Болгария
Число комнат 14
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Семейный отель с рестораном на продажу в Черноморецском морском курорте, 600 м до пляжа IBG…
€435,000
Оставить заявку
Коммерческая в Chernomorets, Болгария
Коммерческая
Chernomorets, Болгария
#27108530 We offer a regulated plot of land in the vilna zone of Outer Cheshma, above Smokin…
€31,200
Оставить заявку
Realting.com
Перейти