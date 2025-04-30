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Квартиры с бассейном в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
25
Несебр
858
Pomorie
102
Созопол
58
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108 объектов найдено
Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Предлагаем однокомнатные квартиры в комплексе Aura Residence, поселок Равда. Площадь апар…
$53,637
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторные двухкомнатные апартаменты в комплексе Aura Residence, пос. Равда. П…
$76,754
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторные трехкомнатные апартаменты в комплексе Aura Residence, пос. Равда. П…
$111,070
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ на ПЕР…
$193,506
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Предлагаем еднокомнатни квартири в комплекс Aura Residence, пос. Равда. Площадь апартамен…
$53,637
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GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторные трехкомнатные апартаменты в комплексе Aura Residence, пос. Равда. П…
$111,070
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 4/8
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру с ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в ком…
$199,197
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторные двухкомнатные апартаменты в комплексе Aura Residence, пос. Равда. П…
$75,115
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Специальное предложение!  Продаются апартаменты с потрясающим видом на бескрайние воды Черно…
$82,651
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 67 м²
Уютный 2х комнатный апартамент с видом на бассейн в комплексе в Равде. Апартамент находится …
$78,003
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 55 м²
Великолепная квартира с двумя спальнями площадью 55 м², расположенную в очаровательном древн…
$174,602
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 45 м²
Студия в комплексе, Равда, расположенная на 5 этаже площадью 45 кв.м. Квартира состоит из жи…
$62,392
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Комплекс, расположенный на берегу моря в тихой южной бухте, представляет собой рай для тех, …
$98,149
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Квартира в Pomorie, Болгария
Квартира
Pomorie, Болгария
Площадь 60 м²
Уютная и полностью готовая к проживанию двухкомнатная квартира в престижном комплексе, распо…
$113,646
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 48 м²
Уютная квартира с одной спальней площадью 48 м² расположена на втором этаже и имеет вид на г…
$90,917
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 55 м²
Уютный двухкомнатный апартамент в современном комплексе, расположенном в курортном поселке Р…
$71,489
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Ратленд Бич 1, пос. Р…
$95,317
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Продается двухкомнатная квартира в комплексе “Триумф”, Святой Влас    • Площадь: 60 м²…
$88,086
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Инриал фор ю оод
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 90 м²
Просторный трехкомнатный номер с видом на благоустроенную часть комплекса. Идеально подходит…
$92,100
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 55 м²
Уютная 2-комнатная квартира в престижном комплексе, расположенном в живописном районе между …
$79,439
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 104 м²
Большая квартира с ремонтом, мебелью и бытовой техникой в комплексе на первой линии в Равде.…
$113,646
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Квартира 2 комнаты в Tankovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tankovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Предлагаем меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Sunny Day 6, курорт. Солнечный Б…
$50,560
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 65 м²
Уютный двухкомнатный апартамент в комплексе, расположенный на 2 этаже с прекрасным видом на …
$79,439
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 54 м²
Двухкомнатная квартира в 100 метрах от прекрасного пляжа на курорте Елените, которая сделает…
$61,988
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Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе Melia 8, пос.…
$56,333
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 7/7
🥇Болгария, предлагаю Вашему вниманию квартиру на Солнечном берегу, которая расположена в ком…
$111,450
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Зарубежная недвижимость
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Предлагаем на продажу красивую студию с видом на бассейн в новом комплексе , расположенном в…
$61,256
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Квартира 1 комната в Tankovo, Болгария
Квартира 1 комната
Tankovo, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
Предлагаем однокомнатную квартиру в курортном комплексе Sunny Day 6. Солнечный Берег. Ква…
$30,109
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 60 м²
Уютный двухкомнатный апартамент в прекрасном курортном городке Равда, всего в 200 метрах от …
$71,484
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 70 м²
Красивая квартира в комплексе – идеальное место для комфортного отдыха и проживания. Комплек…
$118,812
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Типы недвижимости в Бургасской области

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с гаражом
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с террасой
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