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Квартиры с садом в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
25
Несебр
858
Pomorie
102
Созопол
58
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Ратленд Бич 1, пос. Р…
$95,317
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GINY DOM
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English, Русский
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
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Квартира 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру - этаж дома в комплексе Bay View …
$130,494
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GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Шикарный апартамент в Равда, комплекс “Элит Равда” с одной спальней и новым современным ремо…
$102,425
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Инриал фор ю оод
Языки общения
English, Русский, Български
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
For sale apartments at the exclusive Florence Grand Palace complex The Florence Grand Pal…
$64,132
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Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$61,843
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Агентство
GINY DOM
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3
Green Suites - элитный квартал Солнечного берега – Зора (Рассвет) Специальное предложение…
$156,045
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартира 4 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Apartments in the Medical Resort Poseidon complex in Nessebar We invite you to discover a u…
$243,809
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Типы недвижимости в Бургасской области

пентхаусы
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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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