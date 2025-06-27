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Квартиры возле озера в Бургасской области, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бургасская область, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бургасская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/13
Предлагаем просторные двухкомнатные квартиры в жилом доме «Панорама» в жилом квартале Меден …
$63,753
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GINY DOM
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Квартира 3 комнаты в Бургасская область, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бургасская область, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/13
Предлагаем просторные трехкомнатные квартиры в новом жилом доме «Панорама» в жилом комплексе…
$98,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
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Типы недвижимости в Бургасской области

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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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