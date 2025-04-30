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Квартиры около гольф-клуба в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
25
Несебр
858
Pomorie
102
Созопол
58
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Holiday Fort Golf Clu…
$82,268
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GINY DOM
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3
Green Suites - элитный квартал Солнечного берега – Зора (Рассвет) Специальное предложение…
$156,045
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Типы недвижимости в Бургасской области

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