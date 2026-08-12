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Кондо в Бургасской области, Болгария

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Несебр
7
Святой Влас
6
Кондо Удалить
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17 объектов найдено
Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Описание объекта: Квартира расположена на 5-м этаже шестэтажного здания и имеет общую площад…
$96,417
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Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам четырехкомнатную мезонетную квартиру, расположенную на т…
$442,762
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Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уникальная и просторная мезонетная квартира с четы…
$369,089
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Кондо в Равда, Болгария
Кондо
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу великолепную трехуровневую квартиру в удивительно…
$378,437
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Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Трёхэтажная 4-комнатная резиденция площадью 146 м² в центре Солнечного Бер…
$125,547
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Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторную трехкомнатную мезонетную квартиру с видом на …
$165,460
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Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Описание объекта: Эта просторная двухкомнатная мезонетная квартира площадью 129 м² расположе…
$147,304
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Кондо в Равда, Болгария
Кондо
Равда, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу таунхаус общей площадью 99 м², расположенный на 4…
$180,392
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Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Описание объекта: Этот уютный мезонет (147 м², тип 3+1), расположен в закрытом жилом комплек…
$128,019
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Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Голден Бич — жилой комплекс в курортном поселке Солнечный берег. 📍 Распол…
$103,341
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Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивную пентхаус-мансардную квартиру в престижном…
$138,169
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Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам трехкомнатную мезонинную квартиру в комплексе «Центаури»…
$245,507
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Кондо в Равда, Болгария
Кондо
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам новую полностью меблированную мезонетную квартиру в цент…
$208,624
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Кондо в Chernomorets, Болгария
Кондо
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Элегантная мезонетная квартира площадью 195,91 м² в комплексе Atia Resort,…
$331,149
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Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Описание объекта: Мы представляем вам необычайно просторную **3-комнатную мезонет-аппартамен…
$310,816
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Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторную 4-комнатную мезонетную квартиру с потрясающим…
$259,530
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Кондо в Несебр, Болгария
Кондо
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Описание объекта: Щедрая 4-комнатная мезонетная квартира в Sunny Day 3 - Солнечный берег, Бо…
$126,040
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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