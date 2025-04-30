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Квартиры с террасой в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
25
Несебр
858
Pomorie
102
Созопол
58
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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Продается двухкомнатная квартира в комплексе “Триумф”, Святой Влас    • Площадь: 60 м²…
$88,086
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу замечательную студию с видом на бассейн в комплексе Royal Palm, распол…
$59,904
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу уникальную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море в комплек…
$115,343
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Шикарный апартамент в Равда, комплекс “Элит Равда” с одной спальней и новым современным ремо…
$102,425
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Апартамент с 1 спальней в закрытом комплексе Радуга 2/Rainbow 2 Мебель - да Такса поддер…
$96,442
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море и бассейн в комплексе Галатея, …
$89,857
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
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Типы недвижимости в Бургасской области

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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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