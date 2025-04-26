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Квартиры с видом на море в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
26
Несебр
886
Pomorie
102
Созопол
59
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54 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ на ПЕРВ…
$107,799
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$61,843
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$81,582
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 83 м²
Великолепный 3-комнатный апартамент в престижном комплексе, расположенном на первой линии мо…
$136,262
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/6
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
$123,541
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Квартира 2 комнаты в Бургас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/7
Однокомнатная квартира ,70 м кв , 6500 евро,  Елените, Талиана бич, свой бассейн, лежа…
$73,950
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$156,748
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$129,513
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 72 м²
Просторная двухкомнатная квартира с видом на море в Святом Власе! Площадь апартамента соста…
$79,036
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Hayat
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Специальное предложение!  Продаются апартаменты с потрясающим видом на бескрайние воды Черно…
$82,651
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу уникальную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море в комплек…
$115,343
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Просторная студия с возможностью перепланировки в апартамент с одной спальней в современном …
$97,622
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/8
Двухкомнатный апартамент в комплексе Каролина/Karolina, в 150 метрах от пляжа на Солнечном Б…
$85,980
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 63 м²
Предлагается к продаже уютный двухкомнатный апартамент в современном комплексе, расположенно…
$95,349
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Hayat
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 54 м²
Двухкомнатная квартира в 100 метрах от прекрасного пляжа на курорте Елените, которая сделает…
$61,988
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Fort Noks Grand Resort / Форт Нокс Гранд Резорт, Святой Влас Просторный апартамент (1+1) …
$86,506
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Комплекс Эстер находится в городе Святой Влас, недалеко от знаменитой Яхтенной пристани Мари…
$215,075
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Добро пожаловать в комфортабельную однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже ко…
$66,122
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатный апартамент с видом на море в комплексе, расположенном в жи…
$164,674
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 104 м²
Отличная двухкомнатная квартира. Комплекс расположен в живописном курорте Равда, на тихой и…
$103,212
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Бургас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Фемели Резорт* новый жилой комплекс, расположен в престижном районе Сарафово в Бургасе, на в…
$85,679
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБ…
$87,093
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Комфортабельная однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже комплекса в курортном…
$64,985
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Hayat
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$172,799
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Новое эксклюзивное предложение в элитном комплексе, расположенном в тихой живописной зоне ря…
$98,149
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Спецификация комплекса «Эллизиум 2» Технические характеристики и особенности * Тип диз…
$85,649
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Типы недвижимости в Бургасской области

пентхаусы
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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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