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Квартиры-студии в Бургасской области, Болгария

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Несебр
69
Святой Влас
46
Pomorie
3
Ахелой
4
Студия Удалить
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144 объекта найдено
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/10
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Barcelo Royal Beach н…
$85,151
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Macon Residence Wellness & Spa»…
$52,486
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Sunset Beach 4» на к…
$57,534
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Студия 1 комната в Nesebar, Болгария
Студия 1 комната
Nesebar, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру на ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в комплексе …
$111,820
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/6
✦ GRAND KAMELIA: Компактная студия в центре Солнечного Берега по супер-цене! Предлагаем в…
$69,099
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
✦ ROYAL SUN: Просторная студия в одном из самых популярных комплексов! Комплекс «Royal Su…
$74,988
НДС
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Студия 2 комнаты в Бургас, Болгария
Студия 2 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе «Елена», район Сарафо…
$164,564
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/6
🌴 УЮТ, СОЛНЦЕ И ОТЛИЧНЫЙ ВИД У САМОГО МОРЯ: СВЕТЛАЯ СТУДИЯ НА ВЫСОКОМ ЭТАЖЕ В ЖК APOLLON 7 (…
$83,871
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с панорамным видом на море в жило…
$78,190
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/6
✦ SOL E MARE: Огромная студия с самой гибкой рассрочкой до 2028 года! Предлагаем вашему в…
$79,991
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/6
☀️ СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ: УЮТНАЯ СТУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ GERBER-3 Предлагаем вашему вниманию светлую…
$66,846
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
🧲 ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ 2026 ГОДА: СТУДИЯ ПО ПЕРЕУСТУПКЕ В СВЕЖЕМ ПРОЕКТЕ MAGNO…
$85,370
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/6
✦ GRAND HOTEL: Панорамная студия на первой линии в Святом Власе! «Grand Hotel Sveti Vlas»…
$98,421
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с частичным ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$78,500
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$174,541
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную, стильно меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Gardenia Hil…
$82,132
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
$83,871
НДС
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Студия 1 спальня в Несебр, Болгария
Студия 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Площадь 33 м²
$69,277
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Студия в Бургас, Болгария
Студия
Бургас, Болгария
$88,505
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Студия 1 комната в Pomorie, Болгария
Студия 1 комната
Pomorie, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную однокомнатную квартиру без мебели в новом жилом доме БЕЗ платы за обсл…
$95,096
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
$54,360
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
🌊 ПРЯМАЯ ПАНОРАМА МОРЯ: ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ В ROEL RESIDENCE, СВЯТОЙ ВЛАС Предлагаем ваше…
$77,131
НДС
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Студия 1 комната в Pomorie, Болгария
Студия 1 комната
Pomorie, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
⚓ ПОМОРИЕ: УЮТНАЯ СТУДИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ Предлагаем к продаже функционал…
$68,019
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
🏠 БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ + СОБСТВЕННОЕ ПАРКОМЕСТО: СТУДИЯ 42 М² Предлагаем к продаже уникаль…
$59,918
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с видом на море в комплексе «Гели…
$75,026
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Маяк», Свети Влас. …
$89,790
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Студия 1 комната в Kosharitsa, Болгария
Студия 1 комната
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с частичным видом на море в компл…
$59,155
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Студия 1 комната в Равда, Болгария
Студия 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/8
✨ ПРЕМИУМ-ПРОСТОР 60,4 М² В EMERALD BEACH RESORT | РАВДА Предлагаем вашему вниманию редки…
$47,582
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
🏔️ БЮДЖЕТНЫЙ СТАРТ У ПОДНОЖИЯ ГОР: СТУДИЯ С ВИДОМ НА ПРИРОДУ В SUNNY DAY 6 (СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ)…
$44,126
НДС
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Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с панорамным видом на море на пер…
$83,637
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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