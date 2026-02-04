Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры-студии в Саранде, Албания

2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Gjashte, Албания
Студия 2 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/7
✅ Price: 1550 Euro/M2 (61,225 Euro) ✅ Location: 5th Street, Sarande ✅ Total area: 39.5m2 ✅ A…
$70,895
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Студия 2 комнаты в Gjashte, Албания
Студия 2 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/7
✅ Цена: 1550 евро/М2 (68 820 евро)✅ Расположение: 5-я улица, Саранде✅ Общая площадь: 44,4 м2…
$80,073
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
