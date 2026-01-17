Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра (область)
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Квартиры-студии с видом на горы во Влёра (область), Албания

Orikum
17
Влёра
32
1 объект найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/6
Продается студия в Лунгомаре, Влёра, Албания. Благодаря своим небольшим размерам, она идеаль…
$81,225
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
