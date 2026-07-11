Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба во Влёра, Албания

;
Orikum
257
Qender Vlore
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/9
Квартира с видом на море и 2 спальнями продается в районе Лунгомаре, Влёра, Албания - Инвест…
$308,886
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости во Влёра

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти