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Квартиры с террасой во Влёра, Албания

Orikum
53
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Irea Real Estate предлагает на продажу уютную квартиру в Radhime Beach. Квартира расположен…
$163,112
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Типы недвижимости во Влёра

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
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