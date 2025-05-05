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Виллы с видом на горы в Южной Албании, Албания

Влёра
7
Химара
14
Bashkia Himare
14
Вилла Удалить
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3 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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English
Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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English
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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