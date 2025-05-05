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Дома возле озера в Южной Албании, Албания

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4
Влёра
45
Химара
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1 объект найдено
Дом 7 спален в Ксамил, Албания
Дом 7 спален
Ксамил, Албания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Эта замечательная недвижимость в Ксамиле — редкая находка, предлагающая гармоничное сочетани…
$998,085
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Агентство
Saranda Elite's Realty Group
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