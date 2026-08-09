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Дуплексы в Южной Албании, Албания

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17 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,284
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влоре, «Altera Residence», современный и амбици…
$461,330
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Дуплекс 2 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3
Duplex 2+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlora, одном из самых востребованных …
$882,698
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Дуплекс 3 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 3
Duplex 3+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlore, одном из самых востребованных …
$965,455
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Дуплекс 4 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$363,695
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$213,863
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошный двухуровневый пентхаус с бассейном продается в Радхиме, Влёра, Албания. Ощутите со…
$247,890
НДС
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Albania Property Group
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную недвижимость на берегу моря в Радхимэ, Влоре, г…
$260,986
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$364,572
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,505
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$219,986
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,242
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влора, «Altera Residence», современный и амбици…
$468,141
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,667
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Дуплекс 3 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Откройте для себя спокойствие у моря на этом прекрасном морском курорте. Погрузитесь в ритми…
$336,797
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,667
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Дуплекс в Влёра, Албания
Дуплекс
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 2
✅ Цена продажи: 95 000 евро✅ Расположение: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Общая площадь по …
$107,740
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с гаражом
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с террасой
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