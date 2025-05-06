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Квартиры с видом на горы в Bashkia Kavaje, Албания

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 15/28
Продается супер квартира на первом этаже с видом на море. Расположена на 15 этаже 28-этажног…
$255,249
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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