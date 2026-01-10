Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Bashkia Kavaje, Албания

пентхаусы
8
многоуровневые квартиры
19
квартиры-студии
14
однокомнатные
265
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/9
Апартамент на первой линии + гараж 32 м2
$228,480
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти