Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Bashkia Kavaje, Албания

пентхаусы
11
многоуровневые квартиры
21
квартиры-студии
17
однокомнатные
179
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$106,941
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти