Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Bashkia Kavaje, Албания

пентхаусы
11
многоуровневые квартиры
21
квартиры-студии
17
однокомнатные
181
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Продается квартира 1+1 с террасой 73 м.кв в районе Голем вмего в 100 метрах от моря. Квартир…
$174,814
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти