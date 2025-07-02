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Долгосрочная аренда недвижимости в Центральной Албании, Албания

Тирана
24
Тирана
39
Bashkia Kavaje
7
46 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 650 евро/месяц✅ Расположение: Комбинати и Пешкут, Влоре✅ Домашние животные разрешены…
$767
в месяц
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Земельные участки в Камза, Албания
Земельные участки
Камза, Албания
Площадь 2 м²
Земля в аренду площадью 2300 м2 в районе Камзы, с легким доступом к главной дороге. Недвижим…
$585
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2
Квартира расположена в тихом и безопасном районе, с легким доступом к пляжам и центру города…
$928
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Расположение: Old Dajti Street, Тирана✅ Площадь поверхности: 83…
$363
в месяц
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For Rent: 3-bedroom Apartment with parking space, near Liqeni i Thate. в Тирана, Албания
For Rent: 3-bedroom Apartment with parking space, near Liqeni i Thate.
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 3+1+пост паркими Liqeni Thate per qera 📍 Лицензии и этоë 🏠Апартаменты 3+1+Пост Парк…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1
Ofrohet me qira një apartament 2+1 me sipërfaqe totale prej 97 m2, i pozicionuar në katin e …
$908
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
✅ Цена: 50 000 Месяц / Месяц✅ Расположение: Новый базар, за школой «Фан Ноли», ТиранаКвартир…
$574
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
✅ Цена: 700 евро /месяц ✅ Местоположение: Oxhaku, Tirana ✅ Площадь поверхности: 100m2 Обл…
$727
в месяц
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Дом 3 комнаты в Тирана, Албания
Дом 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Расположение: улица «Имер Ндреджони», рядом с Объединенной школой, Т…
$575
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
✅ Цена: 600 евро/месяц✅ Расположение: Рядом с американскими виллами, Тирана✅ Площадь поверхн…
$680
в месяц
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Аренда квартиры в Големе, Дуррес - 100 метров до моря! в Golem, Албания
Аренда квартиры в Големе, Дуррес - 100 метров до моря!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Сдается уютная квартира в Големе, всего в 100 метрах от пляжа. Идеально подходит как для кра…
$849
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Century 21 Eon
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Коммерческое помещение 75 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 75 м²
Тирана, Албания
Площадь 75 м²
✅ Цена: 800 евро/месяц✅ Расположение: ул. Николла Зораки, бывшая Профарма✅ Площадь поверхнос…
$910
в месяц
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Business Space for Rent in the Center of Tirana! в Тирана, Албания
Business Space for Rent in the Center of Tirana!
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Business Space for Rent in the Center of Tirana! 📍 Location: Qendra, Turdiu Center 🏠 1+1 A…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
✅ Цена: 2200 евро/месяц✅ Расположение: Рядом Credins Bank, Стадион Динамо, ТиранаКвартира ра…
$2,489
в месяц
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For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large yard of 3000 m², near the Artificial Lake! в Тирана, Албания
For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large yard of 3000 m², near the Artificial Lake!
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large 3000 m² yard, near the A…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
✅ Цена: 2000 евро/месяц✅ Расположение: Парижский муниципалитет, Тирана✅ Общая площадь: 117,2…
$2,239
в месяц
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For Rent: Business Space near the Train Station, Tirana. в Тирана, Албания
For Rent: Business Space near the Train Station, Tirana.
Тирана, Албания
Число комнат 1
Площадь 106 м²
Сдается в аренду: коммерческое помещение возле железнодорожного вокзала, Тирана Площадь:…
Цена по запросу
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1+1 Apartment for Rent in Center, 9 Kateshet в Тирана, Албания
1+1 Apartment for Rent in Center, 9 Kateshet
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 10
Апартаменты 1+1 Аренда в центре, 9 Катешет📍 Адрес: 9 Kateshet🏠 Квартира: 1+1🏝 Размер: 73 м2🏢…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Расположение: Отель Granda, Astir, Tirana✅ Площадь поверхности: 45м2…
$566
в месяц
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Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅price: 35 000leke/месяц ✅location: Kinostudio, Tirana ShopForrentinaneXcellentlocation, …
$363
в месяц
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Доходный дом 440 м² в Peze Helmes, Албания
Доходный дом 440 м²
Peze Helmes, Албания
Площадь 440 м²
✅ Цена: 2000 евро/месяц✅ Расположение: Peze-Helmes, Тирана✅ Площадь: 440м2Коммерческое помещ…
$2,238
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Расположение: Том Доши Комплекс, Шкозе, Тирана✅ Площадь поверхн…
$510
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
Duplex for Rent – Near Korpusi i Paqes Part of an elite villa, this modern duplex offers …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
✅ Цена: 2000 евро/месяц✅ Расположение: Олимпийский парк, ТиранаКвартира расположена в одном …
$2,239
в месяц
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Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните) в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните)
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$764
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Kashar, Албания
Квартира 3 комнаты
Kashar, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 7
✅ Цена: 550 евро/месяц✅ Расположение: рядом с Paticeri Nela 6, Тирана✅ Площадь поверхности: …
$616
в месяц
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DUPLEX FOR RENT - IDEAL FOR AIRBNB AND BOOKING (partners114691) в Golem, Албания
DUPLEX FOR RENT - IDEAL FOR AIRBNB AND BOOKING (partners114691)
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Он расположен всего в 200 метрах от моря, в тихом и востребованном районе комплекса Фрескиа.…
$515
в месяц
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Century 21 Eon
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2+1+2 Duplex for Rent in Kodra e Diellit 2 в Тирана, Албания
2+1+2 Duplex for Rent in Kodra e Diellit 2
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
2+1+2 дуплекс в аренду в Kodra e Diellit 2 📍 Kodra e Diellit 2 🏠 Новая и современная мебе…
Цена по запросу
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 15
Modern and spacious apartment available for rent in a new high-rise complex in the center of…
$1,256
в месяц
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Снять квартиру в Големе, Дуррес: краткосрочная и долгосрочная аренда рядом с морем! в Golem, Албания
Снять квартиру в Големе, Дуррес: краткосрочная и долгосрочная аренда рядом с морем!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду комфортабельную квартиру в популярном районе Голем, Дуррес. Расположение…
$849
в месяц
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Century 21 Eon
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Типы недвижимости в Центральной Албании

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